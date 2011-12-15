На Харківщині 24-річна жінка вбила своє немовля

У Куп’янську Харківської області за вбивство власної дитини засуджено жінку.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олега АНПІЛОГОВА.

За його даними, в травні 2011 року жінка, перебуваючи за місцем свого проживання, взяла з ліжка двомісячного сина і, щоб той не плакав, кілька разів кинула його на підлогу. Кидати сина жінка припинила лише після того, як він перестав подавати ознаки життя. Після цього жінка знову поклала дитину в ліжко.

О.АНПІЛОГОВ повідомив, що Куп’янський міськрайонний суд визнав 24-річну жінку винною у вбивстві свого немовляти та засудив її до дванадцяти з половиною років позбавлення волі.