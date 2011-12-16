На Харківщині можуть ввести комендантську годину для дітей

У Харківській області розглядається питання про введення комендантської години для дітей до 14 років.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області з посиланням на начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУ МВС Андрія ХОМЕНКА.

За його словами, подібну практику вже введено у Львівській і Миколаївській областях. На місцевому рівні здійснюється робота щодо обмеження перебування дітей у комп`ютерних клубах, не пізніше 21.00, а у громадських місцях з 22.00 до 05.00 – тільки в супроводі дорослих.

«Це дозволить у першу чергу захистити дітей від злочинів проти них та посилити відповідальність батьків за життя своїх дітей», – сказав А.ХОМЕНКО.

«Головна мета нашої роботи, - наголосив він, - уберегти дітей від впливу кримінальних елементів, які можуть втягнути їх у скоєння злочинів».

За даними А.ХОМЕНКА, цього року в Харківській області зросла кількість злочинів, скоєних проти дітей – дорослими скоєно 600 таких злочинів.