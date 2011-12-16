У київському метро хлопець потрапив під потяг

У столичному метро на Святошинсько-Броварській лінії молода людина потрапила під потяг.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київського метрополітену, нещасний випадок трапився на станції “Лівобережна” сьогодні близько 10.00.

“На «Лівобережній» знімали напругу з колії. Молода людина потрапила під поїзд. Витягнули, викликали «швидку допомогу». Живий”, - повідомила керівник прес-служби метрополітену Надія ШУМАК.

Через надзвичайну ситуацію було тимчасово призупинено рух потягів на вказаній лінії в напрямку Хрещатика.

Напругу зняли з колії о 10.18 і подали о 10.25, і з того моменту рух було відновлено.

Причини, через які молода людина потрапила під потяг, з’ясовуються.