У джинсах із «секонд хенду» знайшли 100 євро і лист німецького студента

У Ковелі Волинської області у джинсах із «секонд - хенду» жінка знайшла лист німецького студента, адресований новому власнику одягу, і 100 євро.

Як повідомляє газета "Волинь", 40-річна жителька міста Любомль купила джинси для сина-студента. Вдома, оглядаючи кишені перед пранням, вона знашла папір, у який було загорнуто 100 євро. Сам папір виявився листом, написаним німецькою мовою. У листі йшлося: «Невідомий друже з України! Я - німецький студент Вальтер, як і ти, засуджую війну. Вона забрала мого діда Йоганна, який служив у Вермахті. Загинув він на вашій землі. Дарую тобі джинси, знаю, що у вас не таке добре життя...».

Як з’ясувало видання, дід жінки, яка придбала джинси, загинув під Берліном у 1945 році.