Чоловік, що потрапив сьогодні під потяг у київському метро, загинув

Чоловік, який потрапив сьогодні під потяг у київському метро, загинув.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

За їх даними, сьогодні, 16 грудня, о 10.18 на колії Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену на станції ”Лівобережна” невідомий громадянин стрибнув з платформи під потяг, який прямував до станції ”Дарниця”.

Побачивши людину на колії, машиніст почав екстрене гальмування.

«Аварійна бригада Київського метрополітену підняла загиблого з колії», - йдеться в повідомленні МНС.

Рух потягів через станцію „Лівобережна” був відновлений о 10.25.

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі метрополітету інформували, що чоловік, який потрапив під потяг на «Лівобережній», залишився живим.

“На «Лівобережній» знімали напругу з колії. Молода людина потрапила під поїзд. Витягли, викликали «швидку допомогу». Живий”, - повідомляла керівник прес-служби метрополітену Надія ШУМАК.