У Києві презентовано медіа-проект «Здоровій Україні - здорові діти!»

У Києві відбулась презентація медіа-проекту «Здоровій Україні - здорові діти!», організованого телеканалом "Здорова Україна" за підтримки Державної служби молоді і спорту України.

На прес-конференції в УНІАН лідер молодіжного руху «Здорова Україна» Станіслав ЛІПОВСЬКИЙ повідомив, що до участі у проекті було залучено понад 200 школярів з усієї України, які змагалися в екстремальних видах спорту.

“Ми почали цей проект, зважаючи на той стан українскьої молоді, який ми зараз усі спостергіаємо. Він нас турбує. Бо Україна, ми всі знаємо, зайняла перше місце по дитячому алкоголізму. Друге – це ослаблення дітей та школярів. Хто старший, не пам’ятає такого, щоб діти помирали на уроках фізкультури від серцевої недостатності та інших хвороб... Тобто, наші діти через 4-5 роікв – це вже воїни, дорослі люди... Чи зможуть вони захищати нашу країну, якщо вони нічого важчого за пляшку пива не тримали в руках у більшості випадків?!”, - наголосив С.ЛІПОВСЬКИЙ .

Зважаючи на це, за його словами, виникла ідея – тих дітей, які не вживають алкоголь, наркотики і тютюн, чимось зацікавити і дати їм у руки “спортивно-інтелектуально-партіотичну зброю”. Так був заснований проект «Здоровій Україні - здорові діти!».

С.ЛІПОВСЬКИЙ пояснив, що екстремальні види спорту обрані не випадково, тим більше аркур, екстримзахист, лазербол, рицарські поєдинки –«нове, свіже, екстремальне і те, що може дати адреналін, якого не вистачає нашим дітям, які весь час сидять за комп’ютерами і їхні м’язи атрофуються в цей час».

Вже відбувся перший етап пілотного проекту під гаслом "Адреналін проти наркотиків, алкоголю і тютюну!». У рамках цього етапу 19 листопада у Парку партизанської слави та 20 листопада у Парку «Київська Русь» пройшли змагання 14 команд, у яких виступали учні 9-10-х класів. Паралельно проводився і конкурс юних тележурналістів, які висвітлювали подію.

Другий етап планується провести у травні наступного року.

“І в кожну команду будуть включені телезірки. Інна ЦИМБАЛЮК хотіла, Василь БОНДАРЧУК, Даша МАЛАХОВА, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, я думаю, що також прийдуть. І ще депутати Верховної Ради. Тоді цей медіа-проект буде більш серйозно висвітлений, діти побачать нормальний реаліті-проект - спортивний, оздоровчий, інтелектуальний, патріотичний. І тоді почнуть приходити до нас і почнуть займатися”, - заявив ініціатор проекту.

Крім того, до участі у проекті планується залучити команди з Іспанії, Росії, Німеччини, і вже ведуться відповідні переговори. Після другого етапу переможці поїдуть в екстрім-табор до Криму для участі у реаліті-шоу “Здорова Україна”.

У планах організаторів також відкриття у Києві екстрім-містечка з 7-8 видами спорту, де працюватимуть інтруктори, тренери. На базі цього містечка планується заснувати постійно діючий телепроект, який також популяризуватиме спорт серед дітей та молоді і сприятиме оздоровленню нації.