З Прикарпаття вивезли останню партію пестицидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації, 15 грудня з території Прикарпаття вивезли останню партію пестицидів - майже 11 тонн.

Зокрема, непридатних до використання отрутохімікатів позбулися Долинський район, територія Болехівської міськради та місто Рогатин.

За словами першого заступника голови ОДА Василя ПЛАВЮКА, кошти на вивезення пестицидів надало Міністерство екології та природних ресурсів України.

«Завдання Президента України й уряду очистити територію країни, насамперед туристичні регіони, від пестицидів, які накопичилися ще з радянських часів, успішно виконується, - наголосив В.ПЛАВЮК. - До кінця року, як і планувалося, з Прикарпаття пестициди вивезено повністю».

За словами начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ОДА Володимира СТЕБНИЦЬКОГО, лише цього року з території Івано-Франківської області вивезли понад 200 тонн пестицидів. За межами країни отруйні хімікати знешкоджують на спеціалізованих підприємствах, аналогів яким в Україні немає.

Довідка УНІАН. Вивезенням пестицидів за межі України опікувалася фірма ТОВ «С.І. Груп Консорт Лтд» (Ізраїль).

За інформацією Урядового порталу, 16 травня цього року Тендерний комітет Міністерства екології та природних ресурсів на відкритому конкурсі визначив компанію-оператора з вивезення за межі України цих відходів. Переможцем тендеру стала компанія ТОВ «С. І. Груп Консорт Лтд», яка запропонувала за свої послуги найменшу ціну - 175 млн. 862 тис. 424 грн. 14 коп.

У 2011 році проводились роботи зі збору, обробки, перевезення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них у 22 регіонах України. Від пестицидів повністю очищені 12 регіонів країни, серед яких курортні території: Крим, Закарпатська та Івано-Франківська області.