За кордоном працюють 3 мільйони українських мігрантів

За кордоном зараз працюють близько 3 мільйонів українських мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила експерт з питань трудової міграції Тетяна ПЕТРОВА

За її словами, зовнішніми причинами трудової міграції українців є ємний ринок праці країн Заходу та Росії, а також приваблива матеріальна оцінка трудової діяльності українських мігрантів.

Серед внутрішніх причин Т.ПЕТРОВА назвала незадоволений попит на роботу в Україні, а також низький рівень зарплати. “Мінімальна заробітна плата в нас зараз 130 доларів, середня – 330 доларів. І дуже довго в нас мінімальна зарплата була нижча за прожитковий мінімум”, – сказала експерт.

Вона зазначила, що кількість безробітних в Україні на сьогодні становить 1,8 млн. осіб або 8,1% від економічно активного населення, а чисельність зайнятого населення – 20,2 млн. осіб.

“Зараз ми маємо додаткове навантаження на ринок праці, яке виштовхує трудових мігрантів за межі України. Це жорстка конкуренція за кожне робоче місце через подовження працездатного віку”, – сказала Т.ПЕТРОВА.

За її словами, 3 млн. українських мігрантів щорічно привозять до України близько 7 млрд. доларів.

“Існує думка, що наші мігранти працюють за кордоном нелегально. Це практично неможливо за тої налагодженої політичної та економісної системи, яка діє за кордоном”, – наголосила Т.ПЕТРОВА і додала, що понад 50% українців за кордоном працюють на керівних посадах.

Вона також зазначила, що єдиним механізмом регуляції трудової міграції в Україні є ліцензування посередницької діяльності із працевлаштування за кордоном. Проте за рік через відповідні структури працевлаштовується відносно мало людей – 80-90 тисяч, з яких 80% - моряки.

За словами Т.ПЕТРОВОЇ, перебування трудових імігрантів в Україні регулюється квотами, які цього року встановлено на рівні 7 тисяч осіб. “Але у межах цієї квоти працевлаштування не здійснюється”, – додала вона.

Водночас, існує механізм тимчасового працевлаштування в українських роботодавців поза квотою. Щорічно у межах цього механізму працевлаштовується 10-15 тисяч іноземців, і зараз спостерігається тенденція до збільшення кількості іноземців, які працюють за цим механізмом.

Т.ПЕТРОВА виділила країни, які користуються найбільшим попитом серед українських трудових мігранів: Іспанія, Італія, Португалія, Польща, Греція, Туреччина і США.

“У 2010 році 5 тисяч українців стали жителями Сполучених Штатів і поповнили трудовий потенціал”, – сказала експерт.

У свою чергу, провідний експерт Інституту соціології НАН України Ірина ПРИБИТКОВА зауважила, що у багатьох країнах, де працюють мігранти з України, економічна ситуація погіршується. “Люди змушені будуть повертатися. І я не знаю, що ми будемо робити, якщо вони почнуть повертатися у певних масштабах”, – сказала вона.

Як наголосила Т.ПЕТРОВА, лише сильна криза у тих країнах, де працюють українські мігранти, може змусити їх повернутися на Батьківщину.