Тернопільщина: фонд Ахметова оснастить онкодиспансер сучасним устаткуванням

Тернопільський обласний онкодиспансер оснастять сучасним комплексом для дистанційної променевої терапії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі домовилися голова ОДА Валентин ХОПТЯН та керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК.

«У рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», який реалізовує фонд Ріната Ахметова, ми закуповуємо для онкодиспансерів унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями. У такий спосіб фонд розраховує запровадити кращі практики діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні», – зазначила В.МИКОЛАЮК.

За її словами, комплекс для променевої терапії, яким оснастять онкодиспансер, дозволить підвищити якість медичних послуг у закладі та полегшить роботу медиків.

На важливості реалізації такого проекту для Тернопільщини наголосив і присутній на зустрічі головний лікар обласного онкологічного диспансеру Шагін БАБАНЛИ.

Для отримання комплексу необхідно лише повести підготовку приміщень у диспансері та забезпечити підготовку спеціалістів, які б змогли фахово користуватися новітньою апаратурою.

«Отримання сучасного обладнання для лікування онкохворих є надзвичайно потрібною для Тернопілля справою. Тому ми зробимо все, щоб цей проект було реалізовано у якомога коротші терміни», – пообіцяв В.ХОПТЯН.