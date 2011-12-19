На Закарпатті зупинився розвиток паводку

Протягом 18 грудня поступове зниження температури повітря та перехід опадів в сніг зупинило розвиток паводку.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на річках Боржава, Латориця, Ріка, Тересва, Теребля, Уж спостерігається спад рівнів води. Відновлено водопостачання до м. Перечин. Відведено воду з підтоплених 65 присадибних ділянок в населених пунктах Іршавського та Перечинського районів. Відкачано воду з підвальних приміщень загальноосвітньої школи у с. Ганьковиця та санаторію ТОВ „Сузір’я” Свалявського району. Відновлено електропостачання 4 населених пунктів.

Для забезпечення реагування на випадок погіршення паводкової ситуації на території Закарпатської області додатково приведені у готовність сили і засоби Головних управлінь МНС у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях.

Ситуація перебуває під контролем МНС України.