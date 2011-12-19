У Полтаві відкрився Центр допомоги безпритульним
11:29, 19 грудня 2011Новини регіонів
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...і колишнім в`язням
У Полтаві офіційно відкрився Центр адаптації для безпритульних та осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі.
Як повідомив УНІАН ініціатор створення центру і його директор, керівник добродійної організації «Світло надії» Роман ДРОЗД, установа розмістилася на площах колишнього медвитверезника поряд з відділенням Полтавського обласного наркологічного диспансеру.
«Якщо людина прийде до нас в стані алкогольного або наркотичного сп`яніння, спочатку відправиться в наркодиспансер, - зазначив Р.ДРОЗД. - Проспиться - працюватимемо з ним далі».
Центр адаптації фінансуватиметься з міського бюджету в рамках програми «Турбота».
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