У Бердичеві тріснув будинок, відселили 51 мешканця

У Бердичеві Житомирської області через великі тріщини у будинку з нього відселили півсотні мешканців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС України у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, у триповерховому будинку 1895 року забудови по вулиці Свердлова, 1/2, внаслідок старіння несучих елементів конструкцій перекриття відбулося їх просідання між підвальним приміщенням та першим поверхом і на несучих стінах будинку з’явились тріщини до 10 сантиметрів.

У зв’язку з цим, згідно з рішенням позачергового засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій Бердичівської міської ради, всіх мешканців будинку - 51 особу - відселили. Будівельники проводять у будинку відновлювальні роботи.

"Ця подія класифікована рятувальниками як надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок руйнування будівлі чи споруди житлового призначення або ж безпосередня загроза життю людей, що вимагає їх термінової евакуації", - зазначив С.УЛАНОВ.