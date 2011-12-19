Неподалік Луганська перекинулась маршрутка, постраждали 7 людей
12:38, 19 грудня 2011Новини регіонів
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З травмами госпіталізували
Поблизу Луганська перекинулося маршрутне таксі, що слідувало за маршрутом Луганськ-Алчевськ. В результаті аварії постраждали 7 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами оперативного чергового Головного управління МНС України в Луганській області, аварія сталася опівдні.
У салоні «Газелі» перебували понад десять пасажирів. Трьох з травмами - у важкому і середньому стані госпіталізували, ще чотирьом медики надали допомогу на місці.
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