Черкаська райлікарня отримала від уряду Японії допомогу

Черкаська центральна районна лікарня отримала від уряду Японії грант на суму більш як 100 тис. доларів США.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, в Києві відбулося підписання грантового контракту між Посольством Японії в Україні та Благодійним фондом "Здоров’я" щодо реалізації проекту з покращення медичного середовища в Черкаській центральній районній лікарні, розташованій в с. Червона Слобода.

Згідно з грантовим контрактом, Черкаська центральна районна лікарня отримає від японського посольства благодійну допомогу у розмірі 103 тис. доларів для поліпшення надання медичної допомоги мешканцям району.

За словами головного лікаря Черкаської центральної районної лікарні Миколи ГУСЬКОВА, кошти, які отримає лікарня, планується витратити на придбання медичного обладнання, яке дозволить удосконалити лікувально-діагностичний процес і сприятиме покращенню якості медичної допомоги населенню Черкаського району.