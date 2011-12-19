Тернопільщина: благодійники подарували дитячій обллікарні 18 ліжок

Тернопільська обласна клінічна дитяча лікарня з нагоди Дня Святого Миколая отримала 18 нових ліжок.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної ради, 14 функціональних ліжок та 4 звичайні дитячі придбали за власні кошти голова обласної ради Олексій КАЙДА та депутат обласної ради Роман НАВРОЦЬКИЙ.

«За нинішньої ситуації, що склалася із фінансуванням медицини, лише благодійництво зможе допомоги вижити галузі. Особливо це стосується дитячих лікарень. Адже здоров’я дітей – запорука нашого майбутнього. Тому максимально забезпечити усім необхідним дитячі лікувальні заклади – наш обов’язок», – сказав О.КАЙДА під час церемонії передачі ліжок.

Загалом за рік обласна дитяча лікарня обслуговує 14 тис. пацієнтів.