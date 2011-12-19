Фонд Ахметова придбає томограф для Хмельницького обласного онкодиспансеру

Для Хмельницького обласного онкологічного диспансеру Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” придбає томограф вартістю 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА сьогодні на прес-конференції.

“Ми домовилися з ними на 100% про закупівлю медобладнання”, – заявив голова ОДА.

Крім того, за його словами, від початку року за кошти усіх рівнів бюджету закуплено медичного обладнання на суму 25,3 млн. грн. Зокрема, з обласного бюджету було виділено 16,2 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет.

“Вперше для забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові виділено 1 млн. грн, і фактично їх закуплено на 955 тис. грн”, – сказав В.ЯДУХА.