Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” оснастить обласні онкодиспансери сучасним устаткуванням

Тернопільський обласний онкодиспансер оснастять сучасним комплексом для дистанційної променевої терапії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі домовилися голова ОДА Валентин ХОПТЯН та керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК.

«У рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», який реалізовує фонд Ріната Ахметова, ми закуповуємо для онкодиспансерів унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями. У такий спосіб фонд розраховує запровадити кращі практики діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні», – зазначила В.МИКОЛАЮК.

За її словами, комплекс для променевої терапії, яким оснастять онкодиспансер, дозволить підвищити якість медичних послуг у закладі та полегшить роботу медиків.

На важливості реалізації такого проекту для Тернопільщини наголосив і присутній на зустрічі головний лікар обласного онкологічного диспансеру Шагін БАБАНЛИ.

Для отримання комплексу необхідно лише повести підготовку приміщень у диспансері та забезпечити підготовку спеціалістів, які б змогли фахово користуватися новітньою апаратурою.

«Отримання сучасного обладнання для лікування онкохворих є надзвичайно потрібною для Тернопілля справою. Тому ми зробимо все, щоб цей проект було реалізовано у якомога коротші терміни», – пообіцяв В.ХОПТЯН.

Для Хмельницького обласного онкологічного диспансеру Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” придбає томограф вартістю 5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА сьогодні на прес-конференції.

“Ми домовилися з ними на 100% про закупівлю медобладнання”, – заявив голова ОДА.

Крім того, за його словами, від початку року за кошти усіх рівнів бюджету закуплено медичного обладнання на суму 25,3 млн. грн. Зокрема, з обласного бюджету було виділено 16,2 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет.

“Вперше для забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові виділено 1 млн. грн, і фактично їх закуплено на 955 тис. грн”, – сказав В.ЯДУХА.