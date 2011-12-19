Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” оснастить обласні онкодиспансери сучасним устаткуванням
У рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань» фонд Ріната Ахметова розраховує запровадити кращі практики діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні...
Тернопільський обласний онкодиспансер оснастять сучасним комплексом для дистанційної променевої терапії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі домовилися голова ОДА Валентин ХОПТЯН та керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК.
«У рамках проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика і лікування онкологічних захворювань», який реалізовує фонд Ріната Ахметова, ми закуповуємо для онкодиспансерів унікальне устаткування для боротьби з онкологічними захворюваннями. У такий спосіб фонд розраховує запровадити кращі практики діагностики та лікування онкологічних захворювань в Україні», – зазначила В.МИКОЛАЮК.
За її словами, комплекс для променевої терапії, яким оснастять онкодиспансер, дозволить підвищити якість медичних послуг у закладі та полегшить роботу медиків.
На важливості реалізації такого проекту для Тернопільщини наголосив і присутній на зустрічі головний лікар обласного онкологічного диспансеру Шагін БАБАНЛИ.
Для отримання комплексу необхідно лише повести підготовку приміщень у диспансері та забезпечити підготовку спеціалістів, які б змогли фахово користуватися новітньою апаратурою.
«Отримання сучасного обладнання для лікування онкохворих є надзвичайно потрібною для Тернопілля справою. Тому ми зробимо все, щоб цей проект було реалізовано у якомога коротші терміни», – пообіцяв В.ХОПТЯН.
Для Хмельницького обласного онкологічного диспансеру Фонд Ріната АХМЕТОВА “Розвиток України” придбає томограф вартістю 5 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА сьогодні на прес-конференції.
“Ми домовилися з ними на 100% про закупівлю медобладнання”, – заявив голова ОДА.
Крім того, за його словами, від початку року за кошти усіх рівнів бюджету закуплено медичного обладнання на суму 25,3 млн. грн. Зокрема, з обласного бюджету було виділено 16,2 млн. грн. на лікування хворих на цукровий діабет.
“Вперше для забезпечення хворих на гемофілію факторами згортання крові виділено 1 млн. грн, і фактично їх закуплено на 955 тис. грн”, – сказав В.ЯДУХА.