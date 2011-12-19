На Буковині від невідомої хвороби гинуть зайці

У Чернівецькій області у лісах від невідомої хвороби гинуть зайці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві буковинські ЗМІ.

За словами голови Чернівецької облради Українського товариства мисливців і рибалок Георгія РУДЯГИ, мисливці знаходять у лісах мертвих зайців, на трупах яких не видно слідів насильницької смерті. «Доводиться лише припускати, чому помирають тварини», - сказав він.

Мисливці вважають, що зайців убиває якась невідома заяча хвороба або ж вони отруюються хімікатами, якими люди обробляють сільськогосподарські рослини.

Г.РУДЯГА зазначив, що причину смерті зайців має визначити ветеринарна експертиза. «Ми вже відправили до ветеринарної лабораторії труп мертвого зайця, якого знайшли в лісі у Сторожинецькому районі», - додав він.

За даними обласного товариства мисливців і рибалок, станом на березень цього року на Буковині нараховувалося 18 тисяч голів зайців-русаків. У минулому 2010 році їх було трохи більше – 18340 особин.