У Києві пройшла акція «16 днів проти гендерного насильства»

У Києві в рамках міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства» на профілактичний облік в органах внутрішніх справ було поставлено 155 осіб, які систематично знущались над своїми рідними і близькими.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, в Україні акція з 2002 року щорічно проходить з 30 листопада по 10 грудня.

Також цього року 189 осіб, які чинили насильство у сім’ях, було притягнуто до адміністративної відповідальності. Всього на обліку у столиці перебуває понад 4,5 тисяч таких осіб.

«Впродовж проведення акції відпрацьовано більше 1300 криміногенних осіб. 13 особам, які повторно вчинили насильство в сім’ї, винесено захисні приписи, 32 особи направлено на проходження корекційної програми», – йдеться у повідомленні.

У ГУМВС столиці також закликають дітей, які стали жертвами домашнього насильства, звертатися за допомогою до правоохоронців.

Крім того, у ВЗГ ГУМВС столиці нагадали, що Україна у 2002 році приєдналася до проведення Всесвітньої акції «16 днів проти гендерного насильства». «Відтоді з 30 листопада по 10 грудня в країні на державному рівні проходять заходи, метою яких є протидія всім формам насильства, забезпечення прав людини та привернення уваги суспільства до проблем жорстокого поводження з жінками та дітьми в сім’ях, торгівлі людьми», – зазначили у столичному ГУ.