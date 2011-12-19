На Прикарпатті двоє чоловіків отруїлися чадним газом

На Прикарпатті від отруєння чадним газом загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС в Івано-Франківській області, 18 грудня о 16:40 на пункт зв’язку СДПЧ-23 міста Рогатин надійшло повідомлення від чергового Рогатинського райвідділу міліції про те, що в селі Нижня Липиця Рогатинського району у приватному житловому будинку виявлено тіла двох людей: 51-річного господаря будинку та його 64-річного товариша. На даний час причина загибелі людей встановлюється.

Ймовірно, причиною смерті людей стало отруєння чадним газом. Наразі за даним фактом проводиться дослідча перевірка працівниками районної прокуратури. На місці події працювала мобільно-оперативна група Рогатинського РВ УМНС в області та слідчо-оперативна група Рогатинського РВ УМВС області.