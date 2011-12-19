На Херсонщині двох дітей привалило стіною

У Херсонській області двох дітей під час гри в покинутому будинку привалило стіною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, у суботу, 17 грудня, о 17.40 до реанімаційного відділення Бериславської районної лікарні було доставлено двоє дітей з травмами і переломами.

Як встановлено, на дітей - брата і сестру, жителів села Новий Берислав Бериславського району, під час гри в покинутому будинку впав фрагмент стіни.

В результаті обвалення 10-річний хлопчик одержав струс головного мозку, рубану рану потилиці, а його 8-річна сестра – вивих лівого плеча, перелом тазостегнового суглоба. Стан дітей середнього ступеня тяжкості.

За фактом травми дітей проводиться розслідування.