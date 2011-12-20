У Луганській області цього року відкрито 29 дитсадків

Цього року в Луганській області відкрито 29 нових дошкільних навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Ірина ЦИМБАЛ.

За її словами, цього року істотно зросло охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років - з 74% до 87,1%, а дітей 5 років - з 92,9 до 100%, проте 1 тис. 782 дитина ще потребують дошкільної освіти. Існують черги в дитячі садки в Антрациті, Брянці та Лисичанську.

Як повідомила І.ЦИМБАЛ, щоб ліквідувати черги в дитсадки, у Луганській області необхідно відновити ще 50 дитячих дошкільних установ, 7 побудувати і 15 відомчих передати в комунальну власність.