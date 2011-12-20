У Чернігові відбулися дві благодійні акції

У Чернігові до Дня Святого Миколая пройшли дві благодійні акції, під час яких продавалися художні роботи дітей-інвалідів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Чернігівської міської ради, благодійно-мистецька акція "Світ очима дітей" в обласному центрі пройшла уже вп`яте. Цього року вона відбулася у готельно-ресторанному комплексі "Градецький".

У проекті взяли участь міські громадські організації, що опікуються проблемами дітей з особливими потребами. Талановиті діти з цих громадських організацій представили на аукціон свої роботи. "Благодійники, придбавши художні роботи, допомогли здійснити хоча б невеличку мрію дитини", - зауважила головний спеціаліст відділу зв`язків з громадськістю міської ради Світлана КОРЖ.

За її словами, всього під час аукціону було продано 20 робіт, які придбали міський голова та його заступники, представники депутатського корпусу і місцевого бізнесу. Всього за роки існування благодійної акції було продано понад 90 творчих робіт чернігівських дітей-інвалідів.

С.КОРЖ підкреслила, що учасники цьогорічного аукціону серед своїх маленьких мрій називали придбання мобільного телефону, велосипеда, ковзанів, а загалом діти мріють одужати, встати з інвалідних візочків, ходити, як однолітки та грати у футбол. Особливо зворушливим був для глядачів танець в інвалідних візках, який виконали Настя ЛАЛЕТІНА та Максим СЕНЧА. Вони теж представили на аукціон свої роботи для здійснення мрій.

Ще один благодійний вечір пройшов у музеї сучасного мистецтва "Пласт-арт". За інформацією головного менеджера проекту Катерини ПОНОМАРЕНКО, у музеї організовано виставку-продаж творчих робіт дітей з вадами фізичного розвитку, дітей-інвалідів та дітей-сиріт Чернігівської області. Представлено 120 робіт, авторами яких є 81 дитина.

"Вподобану роботу можна буде купити (не тільки сьогодні, а й упродовж тижня), всі кошти будуть передано безпосередньо дітям, що допоможе їм не лише творчо розвиватися, а й повірити в себе, у власні сили та людську доброту", - сказала К.ПОНОМАРЕНКО.

Ініціаторами проведення цього заходу виступили Чернігівська обласна організація Партії регіонів за підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації.