У Тернополі соціальні аптеки отримають спеціальне маркування

У Тернополі соціальні магазини та аптеки отримають спеціальне маркування. Як заявив сьогодні під час прес-конференції міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, таке рішення зумовлене тим, що дуже багато торговельних закладів почали експлуатувати бренд «соціальний».

«Є скарги людей. Ось до мене в суботу на ярмарку підійшла жінка і каже, що які ж це соціальні аптеки, якщо ціни у них вищі, ніж в інших. Я її запевнив, що такого не може бути. А коли розговорилися, то стало зрозуміло, що вона говорить про якусь нововідкриту аптеку на Сонячному масиві, яка просто вивісила табличку із словом «соціальна». Тому, щоб людей не вводили в оману, ми вирішили у насправді соціальних аптека та магазинах запровадити маркування», – розповів С.НАДАЛ.

За його словами, при вході на таких торговельних закладах буде значок із зображенням герба міста, а також напис «Тернопільська міська рада».

«Днями ми відкрили ще одну соціальну аптеку в міській лікарні №3, до кінця року запрацює аналогічна аптека і в першій лікарні», – запевнив С.НАДАЛ.

Він додав, що у цих аптеках справді ціна на 15-20% нижча, і що за цим стежать працівники міського управління здоров’я.

Наразі, за його даними, у місті також функціонує один соціальний магазин, який торгує одягом, і ще 3, які торгують продуктами.

«Міська рада допомагає цим магазинам організаційно і робить їм промоцію. Все решта вже беруть на себе власники», – зауважив С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Тернопільська міськрада затвердила статутний фонд ТзОВ «Соціальні аптеки», яке продаватиме ліки за нижчими цінами. Внесок міської ради в статутний фонд товариства становить 120 тис. грн.

«Частка міської ради у статутному фонді становить 25%, що дасть нам можливість впливати на ціноутворення», – зазначив тоді С.НАДАЛ.

Попередньо було проведено конкурс для інвестора, який би погодився продавати ліки у таких аптеках за нижчими цінами, ніж існують на ринку. Зі свого боку міська рада на себе взяла надання на безкоштовній основі приміщень у лікарнях. Конкурс виграло ТОВ «Медичний центр «Борис».

Заплановано, що соціальні аптеки діятимуть в усіх трьох лікарнях міста.

Першу з них відкрили наприкінці листопада у міській лікарні №2, другу днями – у лікарні №3.