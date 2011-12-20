Рівне: 18-річний водій насмерть збив на тротуарі дівчину

Працівники Державтоінспекції врятували від розправи натовпу 18-річного водія автомобіля «Пежо», який у селі Колоденка під Рівним збив на тротуарі насмерть 15-річну дівчину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відділу ДАІ УМВС України у Рівненській області, дівчина вийшла з маршрутного таксі, пройшла близько 10 м по тротуару та опинилася під колесами автомобіля. Водій зупинився після ДТП та ледь не став жертвою розлючених перехожих. Від розправи його врятували працівники слідчо-оперативної групи Державтоінспекції, які прибули за викликом.

Встановлено, що 18-річний водій на момент скоєння ДТП був тверезим, а його водійський стаж налічує лише два місяці.