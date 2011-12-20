У Києві виділено 20 квартир для багатодітних сімей та дітей-сиріт

Напередодні новорічно-різдвяних свят 10 багатодітних сімей столиці та 10 дітей-сиріт, які закінчили навчання, отримали повідомлення про одержання безкоштовного житла.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідні документи від імені Київської міської держадміністрації вручив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Більшість житла уже готова прийняти новоселів, решту - завершать за кілька місяців. Квартири розташовані на лівому березі Києва, у нових комфортних будинках. Своїх довгоочікуваних помешкань більшість із вказаних сімей чекали майже 20 років.

“Кілька днів тому мене запитали, що мені більше за все запам`яталося у році, який минає. І я сказав: мені запам`ятались сльози... але то були сльози радості. Вони були на очах тих багатодітних матерів, працівників бюджетної сфери, чорнобильців, усіх тих, кому ми вручали квартири. Я радію з того, що сьогодні у ваших родинах, крім дня Святого Миколая, буде ще одне велике свято”, - сказав О.ПОПОВ, вітаючи присутніх із майбутнім новосіллям.

Сім`ї, які виховують 7 і більше дітей, отримали 4-кімнатні квартири, 5-дітним родинам дісталися 3-кімнатні, а батьки з трьома малюками невдовзі переїдуть у двокімнатні помешкання. Однокімнатні квартири надано дітям-сиротам, що досягли повноліття.

“Наше майбутнє залежить від кожного з нас. Потрібно старанно працювати і впевнено рухатися до своєї мети. Бажаю, щоб на вашому життєвому шляху було якнайменше перешкод, щоб вам завжди щастило. Сподіваюся, що ви зумієте максимально використати свій потенціал”, - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що не зважаючи на фінансову кризу, КМДА віднайшла можливість до Дня Святого Миколая та з нагоди святкування Новорічних та Різдвяних свят вручити повідомлення на отримання житла тим, хто його потребує найбільше.

“Цього, безумовно, замало, але ми працюватимемо. І я маю надію, що згодом ми зуміємо ліквідувати чергу та забезпечити житлом усі багатодітні сім`ї, які претендують на отримання квартир”, - додав голова КМДА.

Загалом цього року міська влада безкоштовно надала багатодітним сім`ям та дітям-сиротам 41 квартиру. Тоді як минулого року безкоштовне житло в Києві отримали 20 багатодітних сімей та 13 дітей-сиріт.

У Києві станом на 19 грудня 2011 року на квартирному обліку перебувають 3 тис. 759 багатодітних сімей та 236 дітей-сиріт.