В Черкаській області скажений кіт покусав чотирьох людей

У місті Шпола Черкаської області на подвір’ї домоволодіння були покусані котом 73-річна жінка, її донька з зятем та 8-річний онук.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, кіт несподівано накинувся на 8-річну дитину, а коли на крики хлопця прибігли дорослі - він напав на чоловіка та жінок. Захищаючись, чоловік убив оскаженілого кота.

Після того як тварину було доставлено на експертизу, факт її захворювання на сказ було підтверджено лабораторно.

На даний час усі потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні в Шполянській райлікарні, де проходять курс вакцинації.

Раніше в Смілянському, Шполянському та Чигиринському районах Черкащини в грудні були виявлені 3 окремі випадки захворювання свійських тварин на сказ.