Плитка шоколаду завдовжки 1 м забезпечила лікування дитини

У Миколаєві в рамках святкування Дня Святого Миколая було виготовлено шоколадну плитку завдовжки 1 метр.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління добродійної організації «Ми – поруч» Микола ДАНЦЕВ.

За його словами, акція, організована очолюваною ним добродійною організацією, проходила протягом трьох днів - з 17 по 19 грудня. У суботу, 17 грудня в одному з ТРЦ міста виготовили шоколадну плитку, яку було продано, а зібрані кошти будуть передані сім`ї 7-річного Вови РОГАТІНА для проходження ним лікування в одному із санаторіїв Євпаторії. Вартість курсу – приблизно 9 тис. грн.

Шоколадну плитку виготовляли за спеціальною технологією. Спочатку на водяній бані розтопили шоколад, потім розлили його у форми з усякими ласощами: фундуком, арахісом, родзинками, чорносливом, курагою, інжиром. Після застигання незвичайний десерт по шматочку змогли купити всі охочі.

Гроші на лікування В.РОГАТІНА також збиралися на ярмарку виробів декоративно-ужиткового мистецтва, в якій взяли участь майстри Миколаївської і Херсонської областей. Були представлені вироби з бісеру, шкіри і валяної вовни, зварене вручну мило, ексклюзивні іграшки. Половину своєї виручки майстри передали на добродійність.

Організація «Ми – поруч» допомагає 70 дітям, хворим на ДЦП, синдром Дауна і аутизм. За словами М.ДАНЦЕВА, загалом у Миколаєві проживає близько 500 таких дітей. За два роки роботи для допомоги дітям та організації поїздок на лікування було зібрано близько 200 тис. грн. На лікування діти їздять по черзі.