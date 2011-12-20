На Херсонщині жінку прибило стіною в старій лазні

У Херсонській області жінку на смерть придавило стіною в старій лазні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, вчора близько 20.00 у селі Посад-Покровське Білозерського району рятувальники райвідділу МНС витягнули тіло жінки з-під залізобетонної плити на території старої зруйнованої лазні.

Встановлено, що загибла – 31-річна мешканка села Копані Білозерського району. Ймовірно, вона загинула під час збору металобрухту.