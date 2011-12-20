Військовий санаторій «Ялтинський» повернули державі

Рішенням Господарського суду Криму задоволено позов військового прокурора Військово-морських сил України про визнання права власності та витребування з незаконного володіння майна військового санаторію «Ялтинський» загальною вартістю понад 19 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури ВМС України.

У 2005 році між державним підприємством Міністерства оборони «Центральний військовий санаторій «Ялтинський» і ТОВ «Б» було укладено договір купівлі - продажу нерухомого майна, розташованого у центрі Ялти, загальною вартістю 19 млн. грн. (будівлі спального корпусу та їдальні).

У подальшому вказане майно неодноразово відчужувалось на користь інших приватних фірм.

Встановлено, що відчуження майна відбулось незаконно – не уповноваженою юридичною особою та без належного дозволу органу державної влади. Незаконне позбавлення прав власності Міністерства оборони України на зазначене майно заподіяло істотну шкоду інтересам держави.