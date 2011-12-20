В Одеському госпіталі Держприкордонслужби відкрито нову поліклініку

Сьогодні в Одеському клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України відбулося відкриття нової поліклініки.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, в урочистостях взяли участь голова Держприкордонслужби України Микола ЛИТВИН, керівництво області й міста, правоохоронних відомств та інші високоповажні гості.

Відкриття поліклініки дозволить значно розширити амбулаторно-поліклінічну допомогу пацієнтам, адже в ній зможуть обслуговуватися не лише прикордонники, а й пересічні громадяни. У поліклініці функціонуватимуть 22 лікарські та діагностичні кабінети з найсучаснішим обладнанням. На будівництво поліклініки було витрачено близько 5 млн. грн.

Також М.ЛИТВИН вручив медичному персоналу ключі від 7 службових квартир, які розмістилися на добудованому вище поверсі поліклініки.