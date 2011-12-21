Хмельниччина: кардіодиспансер одержав унікальний УЗД-апарат

Хмельницький обласний кардіологічний диспансер одержав унікальний ультразвуковий апарат експертного класу для кардіології.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив губернатор Хмельниччини Василь ЯДУХА учора під час презентації цього медобладнання.

За його словами, подібного обладнання не має жоден заклад в Україні. Ультразвуковий апарат дає змогу оцінити роботу клапанів серця, визначити наявність ішемії, вроджені та набуті вади серця.

Вартість ультразвукового апарату становить 1,6 млн. грн. Наразі його вже привезли у кардіодиспансер та чекають інженерів з Москви, які допоможуть його встановити і налагодити, зазначив голова ОДА.

В.ЯДУХА пообіцяв, що після Різдвяних свят апарат повноцінно працюватиме.

«За півтора роки роботи влади ми додатково назбирали до обласного бюджету майже 500 млн. грн., що дозволяють вирішувати багато нагальних питань. На Хмельниччині визначено галузь охорони здоров`я і освіти пріоритетними», - наголосив голова ОДА.

Загалом за півтора року з обласного бюджету на медичне обладнання і санітарні автомобілі виділено 37 млн. грн.