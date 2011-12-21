У КМДА запевняють, що столиця готова до снігопадів

10:42, 21 грудня 2011
Новини регіонів
0

Техніка чергує цілодобово

У Київській міськдержадміністрації запевняють, що столиця готова до снігопадів.

Як повідомляє прес-служба КМДА, снігоприбиральна техніка цілодобово чергує у всіх районах Києва.

Для прибирання проїжджих частин підготовлено близько 300 одиниць техніки: 104 солерозкидувачі, 98 снігоочищувальних машин, 32 навантажувачі посипальних матеріалів і 50 тракторів зі щітками для прибирання снігу.

Дорожніми службами міста заготовлено близько 45 тис. тонн посипальних матеріалів, зокрема, 32 тис. тонн технічної солі (натрій-хлор), 2 тис. тонн фрикційних матеріалів та 11 тис. тонн піскосоляної суміші, яку використовують для посипання підйомів та спусків.

Для належного утримання та експлуатації прибудинкових територій житлових будинків і міжквартальних проїздів у зимовий період снігоприбиральну техніку та посипальні матеріали підготували і райони міста.

Зокрема, кількість заготовленої піщано-соляної суміші у Голосіївському районі становить 654 тонни, у Дарницькому – 198 тонн, у Деснянському – 262 тонни, у Дніпровському – 533 тонни, в Оболонському – 220 тонн, у Печерському районі – 437 тонн, у Подільському – 250 тонн, у Святошинському – 185 тонн, у Солом’янському – 480 тонн та 407 тонн - у Шевченківському районі.

Наводити лад на прибудинкових територіях будуть 342 одиниці спеціальної техніки. Серед них: 116 – мала механізація, 203 – трактори для прибирання снігу і 23 – трактори FOTON-FT-454, придбані у 2011 році.

Як інформують у КМДА, з 15 жовтня запроваджене постійне чергування комунальних бригад у кожному районі Києва. Вони візьмуться до роботи, як тільки стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Двічі на день управління житлового господарства отримує свіжі прогнози погоди від київського Гідрометцентру і готове оперативно відреагувати навіть на раптове зниження температури.

Зважаючи на погіршення погодних умов, столична влада просить киян бути пильними та обережними, особливо на дорогах міста.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter