Під час посту слід їсти щотри години - дієтологи

Російські фахівці рекомендують людям, що дотримуються посту, харчуватися дробно, тобто приймати їжу кожні три години. Про це розповів дієтолог НДІ харчування РАМН Олег Ленєв, повідомляють РІА Новости.

"Якщо приймати їжу кожні три години, то піст для здорової людини пройде майже непомітно, бо організм постійно отримує їжу, необхідні інгредієнти, мікроелементи, і спокійно його переносить", - цитує фахівця агентство.

Ленєв також порадив замінювати яйця, м`ясні і молочні продукти на крупи, гриби і бобові культури: "Всім відомо як багата на корисні речовини гречка, а квасоля за вмістом білка практично прирівнюється до м`яса, крім того, ніхто не забороняє їсти рибу в певні дні ".

Крім того, дієтолог зазначив, що для достатнього надходження з їжею вітамінів і мікроелементів необхідно споживати фрукти, салати, зелень і квашену капусту. При дотриманні всіх цих рекомендацій фахівці оцінюють піст як корисне "розвантаження" для організму.

Різдвяний піст розпочався 28 листопада і триватиме більше місяця - до свята Різдва.

ria.ru