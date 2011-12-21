26-річний безробітний вбив підлітка, ще одного – поранив

У Хмельницькій області 26-річний місцевий житель ножем вбив одного підлітка та ще одного – поранив.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, це сталося вчора, 20 грудня, у селі в Ізяславському району області.

«На вулиці 26-річний безробітній місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптово виниклої сварки вбив ножем 15-річного учня загальноосвітньої школи та заподіяв тілесні ушкодження 14-річному жителю цього ж села також учню загальноосвітньої школи», - йдеться в повідомленні.

Постраждалого підлітка госпіталізовано. Правопорушника затримано.