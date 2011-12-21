На Вінниччині чоловік почав розбирати петарду - відірвало палець

У смт. Кирнасівка Вінницької області 52-річному чоловіку петардою відірвало палець.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, за їх даними, 21 грудня близько 7-ї години ранку з приймального відділення Тульчинської центральної районної лікарні до місцевих рятувальників надійшло повідомлення, що до них поступив 52-річний мешканець смт Кирнасівка з опіками рук.

Зі слів чоловіка, він з метою вивчення конструкції петарди взяв в руки та почав розбирати небезпечну іграшку. Як наслідок стався вибух.

В результаті у постраждалого медики зафіксували травматичну ампутацію 5-го пальця лівої кисті та термічний опік правої кисті.

Його в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до ортопедичного відділення Тульчинської центральної райлікарні.