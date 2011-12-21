91 киянка отримала звання «Мати-героїня»

У КМДА відбулась церемонія відзначення державними нагородами матерів-героїнь.

Усього таку відзнаку отримала 91 жінка, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Вітали багатодітних матерів голова КМДА Олександр ПОПОВ та секретар Київради Галина ГЕРЕГА.

«Ми знаємо, як непросто сьогодні мати велику родину, тож хочу висловити вам слова щирої вдячності від імені усіх киян та від себе особисто. Ви робите величезну справу для нашої країни, ви виховуєте наше майбутнє і нашу гордість – майбутніх спортсменів, вчителів, лікарів”, - звернувся О.ПОПОВ до присутніх жінок.

«Кожна з вас заслужила на те, щоб носити горде звання героїні. Кожна з вас варта найкращих слів подяки за терпіння і силу, за материнську любов і самозречення. Я хочу побажати вам, любі жінки, щоб ваші діти та онуки вас поважали та цінили, щоб вони пам’ятали все, що для них зробили батьки. Щоб ваші міцні родини стали добрим прикладом для всіх поколінь нащадків», – скаала Г.ГЕРЕГА.

Крім того, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Києва ще 84 киянина сьогодні отримали Почесні грамоти КМДА та іменні годинники.