Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що перинатальний центр на Волині буде відкрито найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів під час підсумкової прес-конференції.

Зокрема, як зазначив журналіст в своєму запитанні, на добудову центру необхідно виділити 89 млн. грн.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що нещодавно з цього приводу він мав розмову з головою області і найближчим часом це питання буде вирішено: «Волинський перинатальний центр буде добудовано найближчим часом».