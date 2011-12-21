Перинатальний центр на Волині буде відкрито найближчим часом
16:17, 21 грудня 2011Новини регіонів
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Пообіцяв Янукович
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що перинатальний центр на Волині буде відкрито найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів під час підсумкової прес-конференції.
Зокрема, як зазначив журналіст в своєму запитанні, на добудову центру необхідно виділити 89 млн. грн.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що нещодавно з цього приводу він мав розмову з головою області і найближчим часом це питання буде вирішено: «Волинський перинатальний центр буде добудовано найближчим часом».
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