З Харківщини вивезуть останні 5 т непридатних пестицидів

До кінця року у Харківській області будуть завершені заплановані роботи з утилізації непридатних пестицидів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

За їх даними. залишилось перезатарити та вивезти на утилізацію 5 тонн агрохімікатів.

Загалом, як зазначили в Мінприроди, за рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього природного середовища впродовж 2011 року з території Харківської області передбачено вивезти та знешкодити 482 тонн непридатних до використання пестицидів і тари від них.

На цей час вивезено близько 477 тонн непридатних пестицидів. Зокрема, 16-17 грудня в Нововодолазькому районі Харківської області завантажено два автомобілі, на яких за межі області вивезено 41 тонну

Проведення робіт зі знешкодження непридатних пестицидів здійснюються під наглядом спеціалістів міжрайонного відділу Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.