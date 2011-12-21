Крим: в організації харчування дітей є численні порушення

Прокуратура Криму заявляє про численні порушення при організації харчування дітей в регіоні, за результатами перевірок внесено два десятки документів реагування, зокрема - подання до Ради міністрів Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі наглядового відомства.

За даними прокуратури, насамперед страждають найменші кримчани. «Батьки понад 60 тисяч дітей до трьох років не можуть користуватися послугами молочної кухні, тому що така є лише в Сімферополі», - йдеться в прес-релізі.

Дошкільнятам і молодшим школярам повноцінне харчування також не гарантовано. «Зокрема, в одному з дитсадків Феодосії не було запасів риби і сметани, не здійснювалося постачання молока. У результаті у деяких дітей трапився розлад травлення. У Судаку в раціоні молодших школярів були відсутні сметана, сир, яйця. Недотримання норм з окремих видів продуктів встановлено також у закладах Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Сімферопольського району», - заявляє прокуратура.

Грубі порушення відомство виявило у Феодосії. «Визначений з порушенням тендерних процедур постачальник забезпечував установи недоброякісною продукцією», - говориться в повідомленні. Стосовно начальника управління освіти Феодосійської міськради і посадових осіб підприємства-постачальника порушено кримінальну справу.