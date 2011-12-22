У Черкасах ліквідовано аварію на головному колекторі міста по вулиці Чигиринській, що сталася у ніч на 22 листопада.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі КП "Черкасиводоканал", підкресливши, що наслідки пориву на каналізаційному колекторі усунуто повністю.

За їх даними, зараз стоки стабільно транспортуються по відновленому відрізку труби. Підприємство вже демонтувало обладнання, яке забезпечувало діяльність обвідного колектора.

Разом з тим як розповів кореспонденту УНІАН директор КП "Черкасиводоканал" Сергій ОВЧАРЕНКО, проблема колектора на вулиці Чигиринській остаточно не вирішена. Колектор зношений майже на 100%, близько двох кілометрів труб потребують термінової заміни, а для цього необхідні чималі кошти. Для проведення планових робіт з ремонту аварійної ділянки колектора необхідне спеціальне обладнання, якого на підприємстві немає. Тому на підприємстві намагаються віднайти кошти для придбання обладнання, яке дозволить провести усі роботи.

За його словами, як тільки підприємство матиме усі необхідні ресурси, роботи на колекторі продовжаться. Спочатку буде проведено комплекс підготовчих робіт. Зокрема, працівники підприємства облаштовуватимуть колодязі, пробурять свердловини для пониження рівня ґрунтових вод, які на ділянці залягають неглибоко. Безпосередньо ж роботи частково проводитимуть відкритим способом (розкопуючи грунт), частково - шляхом санації (продавлення нових труб у старі).