Хмельниччина: завдяки скороченням у медицині зекономили 10 млн

На Хмельниччині цього року завдяки оптимізації мережі медичних закладів вдалося зекономити 9,9 млн. грн. бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник начальника управління охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації Анатолій КОЗАК на сесії облради.

За його словами, 24 фельдшерсько-акушерських пункти, що обслуговують менше 200 осіб, укрупнено з більшими ФАПами сусідніх сіл; шість сільських дільничних лікарень, що не виконували медико-соціальних функцій, реформовані в амбулаторії загальної практики сімейної медицини;11 сільських лікарських амбулаторій понижено у статусі до рівня ФАПів.

Крім того, за 11 місяців 2011 року в області скорочено 572 ліжко-місця, з них 190 – у містах обласного підпорядкування, 382 – у районах.

Голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА додав до інформації А.КОЗАКА, що Хмельниччина займає друге місце у державі за кількістю фельдшерсько-акушерських пунктів. Кількість ліжко-місць у стаціонарах області перевищує середній показник по Україні на 7 ліжко-місць.