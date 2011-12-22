У центрі Києва 34 будинки лишилися без тепла

34 житлові будинки залишилися без тепла через прорив тепломережі на вул.Барбюса, повідомляє прес-служба МНС України.

21 грудня о 15.57 у Печерському районі міста Києва, на вул.Анрі Барбюса, 22, стався порив магістральної тепломережі (діаметр труби 700 мм) та призупинено теплопостачання у 34 житлових будинках (на вул.Щорса, А.Барбюса, Л.Українки, Великій Васильківській, де проживає близько 10 тис. абонентів). До аварійно-відновлювальних робіт було залучено 4 аварійні бригади «розподільних-теплових мереж» публічного акціонерного товариства «Київенерго». О 6.40 22 грудня аварійно-відновлювальні роботи зі зварювання магістральної труби завершено, почалися випробування системи під тиском.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС у м.Києві.