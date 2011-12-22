На Хмельниччині ухвалено програму розвитку охорони здоров’я

Депутати Хмельницької обласної ради затвердили програму розвитку галузі охорони здоров’я області на 2012 -2014 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на сесії облради у середу.

Програма передбачає поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров`я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров`я.

У разі повного виконання програми профільне відомство розраховує на зниження смертності немовлят до загально європейського рівня – до 7,2 на 1000 народжених; зниження рівня захворюваності населення працездатного віку хворобами системи кровообігу до 480 на 10 тис. населення; зменшення темпів поширення ВІЛ/СНІДу на 25%; зниження показника забезпеченості населення стаціонарними ліжками до 80 на 10 тисяч населення.

Крім цього, очікується створення на базі 16 ФАПів, що обслуговують населення чисельністю 1000 і більше жителів, амбулаторії загальної практики/сімейної медицини, в тому числі в Білогірському (1), Кам’янець-Подільському (3), Летичівському (2), Старокостянтинівському (2), Хмельницькому (2), Чемеровецькому (2), Шепетівському (4) районах. Для забезпечення їх функціонування потрібно провести закупівлю санітарного автотранспорту, медичної апаратури та обладнання за рахунок обласного бюджету, реконструкцію приміщень – за рахунок місцевих бюджетів.

Також планується реорганізувати 18 сільських лікарських амбулаторій в амбулаторії загальної практики сімейної медицини у Волочиському (1), Городоцькому (2), Ізяславському (2), Красилівському (1), Славутському (1), Теофіпольському (1), Хмельницькому (2), Чемеровецькому (7), Ярмолинецькому (1) районах.

Загальний кошторис Програми розвитку галузі охорони здоров’я Хмельницької області на 2012 -2014 роки становить 142,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. На виконання обласних програм за кошти обласного бюджету 2010 року закуплено медичного обладнання і апаратури на загальну суму 13,3 млн. грн. За кошти держбюджету торік надійшло медичного обладнання, апаратури та медикаментів на загальну суму 32,8 млн. грн.

У 2011 році в область надійшло медичного обладнання, придбаного за рахунок коштів державного бюджету, на загальну суму 854 тис. грн. У 2011 році з обласного бюджету передбачено кошти на капітальні ремонти та реконструкції обласних лікувально-профілактичних закладів області у сумі 2,7 млн. грн.