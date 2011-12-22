Черкащина: без електрики залишаються 19 населених пунктів

В Черкаській області в ніч на 22 грудня внаслідок погіршення погодних умов 4 райони області залишилися без електропостачання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, внаслідок несприятливих погодних умов (налипання мокрого снігу), на території Черкаської області було відключено 8 ЛЕП потужністю 10 Кв, 6 ЛЕП потужністю 5 Кв та 210 трансформаторних підстанцій. В результаті відключення без електропостачання залишилось 19 населених пунктів в Чигиринському, Смілянському, Черкаському та Канівському районах області. Для відновлення електропостачання залучені аварійні бригади РЕМ. Ремонтні роботи тривають.