На Кіровоградщині від ботулізму помер чоловік

17:49, 22 грудня 2011
Новини регіонів
0

Домашні овочеві консерви

У Кіровоградській області впродовж останнього тижня зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм. Один із хворих, 66-річний житель с. Михайлівка Олександрійського району, помер.

Про це УНІАН повідомили у державній санітарно-епідеміологічній службі у Кіровоградській області.

Смерть чоловіка діагностували в інфекційному відділенні Олександрівської ЦРЛ через кілька годин після госпіталізації, не допомогла навіть протиботуліністична сироватка. Причиною отруєння стала овочева консервація домашнього виготовлення.

Інший хворий, 20-річний студент із Кіровограда, отруївся консервованим паштетом, який привіз від батьків з Рівненщини. Паштет вживали ще двоє друзів хлопця, але вони не постраждали.

Терміново проінформовано Рівненську обласну санепідстанцію щодо можливої загрози виникнення нових випадків ботулізму серед членів родини постраждалого студента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter