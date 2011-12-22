На Кіровоградщині від ботулізму помер чоловік

У Кіровоградській області впродовж останнього тижня зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм. Один із хворих, 66-річний житель с. Михайлівка Олександрійського району, помер.

Про це УНІАН повідомили у державній санітарно-епідеміологічній службі у Кіровоградській області.

Смерть чоловіка діагностували в інфекційному відділенні Олександрівської ЦРЛ через кілька годин після госпіталізації, не допомогла навіть протиботуліністична сироватка. Причиною отруєння стала овочева консервація домашнього виготовлення.

Інший хворий, 20-річний студент із Кіровограда, отруївся консервованим паштетом, який привіз від батьків з Рівненщини. Паштет вживали ще двоє друзів хлопця, але вони не постраждали.

Терміново проінформовано Рівненську обласну санепідстанцію щодо можливої загрози виникнення нових випадків ботулізму серед членів родини постраждалого студента.