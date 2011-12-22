На Кіровоградщині французька лабораторія вивчає причини раку

Фахівці французької випробувальної лабораторії I`INSERM розпочали у Кіровоградській області масштабне дослідження причин, що впливають на рівень онкозахворювань в області.

Як передає кореспондент УНІАН, з цієї нагоди сьогодні у Кіровограді відбулося засідання круглого столу за участі директора лабораторії Флорана де ВАТЕРА, президента міжнародного благодійного фонду AICM Крістіана КАРРЕРА, керівництва Кіровоградської області та спеціалістів з даної проблематики.

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій ЛАРІН відзначив, що вплив іонізуючого опромінення на навколишнє середовище і здоров’я жителів вивчається вже давно, існує чимало різноманітних висновків і досліджень, але досі немає однозначної відповіді, що ж насправді вливає на підвищений рівень онкозахворювань в регіоні.

За словами Ф. де ВАТЕРА, не варто завчасно і однозначно заявляти, що всьому виною уранодобувна діяльність на Кіровоградщині. Він згадав про результати подібних досліджень на Сицилії, де також поширено випадки виявлення злоякісних утворювань. Результат досліджень був несподіваним - на розвиток хвороби там впливає споживання місцевої води.

На Кіровоградщині питання вивчатиметься у три етапи. Це ознайомлення з результатами попередніх досліджень, вивчення історій онкологічних хвороб та аналітична робота щодо природних і соціальних факторів, які можуть гіпотетично викликати рак.

Як повідомив головний лікар Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Костянтин ЯРИНІЧ, станом на 2010 рік по Україні рівень онкологічних захворювань найвищий у Кіровограді (487,5 випадків на 100 тис. населення), на другому місці – Севастополь (475,6).

«Моя особиста думка – присутність уранодобувних шахт суттєво не впливає на ситуацію з захворюваннями на рак. До початку їхньої діяльності у 1967 році показник Кіровоградщини перевищував загальноукраїнський на 20%, аналогічна ситуація і сьогодні. Так само і рівень смертності внаслідок онкозахворювань завжди був вищий за національний на 60%», - зауважив головний лікар.

На думку К.ЯРИНІЧА, серед імовірних причин, що впливають на високий рівень захворюваності, - погана якість питної води, велика кількість курців, низька культура населення, яке не дотримується режиму провітрювання приміщень, що сприяє накопиченню радону на перших і підвальних поверхах приміщень. «Це комплексна проблема, не можна все звалювати на присутність уранових покладів на території області», - наголосив фахівець.