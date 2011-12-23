Тернопільщина затвердила програму розвитку патронажної служби

Тернопільська обласна рада затвердила програму розвитку патронажної служби в області на 2012-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час обговорення програми депутати наголошували на її актуальності, оскільки наразі фінансовий стан обласної, міської i районних органiзацiй Товариства Червоного Хреста України бажає кращого і не дає можливість організації повною мірою здійснювати свої функції.

Заплановано, що завдяки реалiзацiї Програми розшириться надання медико-соціальних послуг малозахищеним громадянам області при медико-соціальних центрах i кімнатах Червоного Хреста, громадських пунктах першої допомоги. Покращиться медикаментозне забезпечення медико-соціальних центрів i пунктів першої допомоги.

За рахунок проведення занять в клубах за інтересами розробники програми розраховують надати можливість одиноким людям похилого віку відчути себе не самотніми.

Також в рамках програми заплановано організувати виїзні мобільні консультпункти з метою профілактики туберкульозу, СНІДу, проводити виїзну флюорографію та онкопрофогляди.

Розробляло програму головне управління охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з обласною організацією Товариства Червоного Хреста України.

Загалом на фінансування програми в обласному бюджеті заклали 400 тис. грн., ще 900 тис. грн. заплановано отримати від меценатів та грантодавців.