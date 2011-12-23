Лісника розстріляли з рушниці, бо не дав зрубати ялинку

Звіряче вбивство лісника на Запоріжжі. Чоловіка розстріляли з рушниці під час обходу території. Поранений намагався втекти, але його добили пострілом у потилицю. Місцеві припускають – лісника вбили через ялинки, йдеться в сюжеті

ТСН.

Лісники кажуть, у руці загиблого був мобільний телефон. Імовірно, чоловік намагався комусь подзвонити, але не встиг.

Того дня Василь Шателя заступив на зміну зранку. По обіді чоловік мав зустрітися з колегами, але ні туди, ані додому він не прийшов. Біля лісницької хижки люди знайшли велосипед та особисті речі лісника. А коли прочісували посадку, помітили його тіло.

Друзі загиблого кажуть – конфлікти в їхній роботі бувають, проте до стрілянини не доходило ніколи. Правоохоронці з`ясували, Василя Шателю розстріляли з мисливської рушниці. Зброї в лісників немає, тож чоловік був беззахисним.

Загиблого лісника вчора ховали всім селом. Сусіди кажуть – він був дуже доброзичливим і не мав ворогів. Припускають – чоловіка вбили, бо не дав зрубати ялинку. Як таке могло статися - не розуміють досі.

Правоохоронці від коментарів поки що відмовляються. Відомо лише, що вони вже затримали підозрюваного. За попередніми даними, це психічно-хворий односелець загиблого. Зареєстрованої зброї в нього бути не могло.