Вагітну жінку та її дитину вбила помилка лікарів?

Лисичанский міський відділ міліції (Луганська область) порушив кримінальну справу за фактом смерті 27-річної вагітної жінки і її ненародженої дитини.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, справу порушено за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов`язків медичними працівниками).

За інформацією луганських ЗМІ, 29 листопада жінка поступила в лікарню з високою температурою, а лікарі довго не могли встановити її причину і поставити діагноз. Жінка і її ненароджена дитина померли на початку грудня під час кесаревого розтину.

